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27 abr 2026 Actualizado 13:18

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“El terrorismo se camufla muy bien en la población”: MinDefensa tras atentados en Cauca y Valle

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en 6AM W ante la nueva escalada de violencia en varias regiones de Colombia.

“El terrorismo se camufla muy bien en la población”: MinDefensa tras atentados en Cauca y Valle

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Lina María Vegavegacabravegacabra

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habla a propósito del recrudecimiento de la violencia en el Cauca y el vecino Valle del Cauca, dos de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Escuche esta entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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