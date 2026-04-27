“El terrorismo se camufla muy bien en la población”: MinDefensa tras atentados en Cauca y Valle
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en 6AM W ante la nueva escalada de violencia en varias regiones de Colombia.
“El terrorismo se camufla muy bien en la población”: MinDefensa tras atentados en Cauca y Valle
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En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habla a propósito del recrudecimiento de la violencia en el Cauca y el vecino Valle del Cauca, dos de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...