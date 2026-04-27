El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El terrorismo se camufla muy bien en la población”: MinDefensa tras atentados en Cauca y Valle

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habla a propósito del recrudecimiento de la violencia en el Cauca y el vecino Valle del Cauca, dos de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Escuche esta entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 33:29 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: