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02 jul 2026 Actualizado 16:25

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Justicia

Juez envió a la cárcel a ciudadano británico sospechoso de feminicidio agravado de Natalia Villalba

El juez avaló los argumentos de la Fiscalía, que logró la ubicación del extranjero en el aeropuerto internacional de Quito Ecuador

Juez envió a la cárcel a ciudadano británico sospechoso de feminicidio agravado de Natalia Villalba

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Un juez de Control de Garantías de Bogotá acaba de enviar a la cárcel al ciudadano británico Foster Martinson, principal sospechoso del feminicidio agravado de Natalia Villalba Angarita de 36 años.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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