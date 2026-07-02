Juez envió a la cárcel a ciudadano británico sospechoso de feminicidio agravado de Natalia Villalba
El juez avaló los argumentos de la Fiscalía, que logró la ubicación del extranjero en el aeropuerto internacional de Quito Ecuador
Un juez de Control de Garantías de Bogotá acaba de enviar a la cárcel al ciudadano británico Foster Martinson, principal sospechoso del feminicidio agravado de Natalia Villalba Angarita de 36 años.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...