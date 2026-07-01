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01 jul 2026 Actualizado 18:19

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Justicia

Natalia Villalba Angarita murió por un golpe contundente en la cabeza: Medicina Legal

El cadáver de la mujer de 36 años fue desmembrado, según reveló el director del Instituto.

“La última vez que hablé con ella fue el miércoles”, mamá de Natalia Villalba, mujer hallada muerta

“La última vez que hablé con ella fue el miércoles”, mamá de Natalia Villalba, mujer hallada muerta

“La última vez que hablé con ella fue el miércoles”, mamá de Natalia Villalba, mujer hallada muerta
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El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, reveló que Natalia Villalba Angarita murió tras recibir un golpe contundente en la cabeza.

Además, informó que su cadáver fue desmembrado para introducirlo en una maleta y permaneció durante varias horas en la ducha del apartamento donde ocurrió el crimen.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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