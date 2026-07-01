Natalia Villalba Angarita murió por un golpe contundente en la cabeza: Medicina Legal

“La última vez que hablé con ella fue el miércoles”, mamá de Natalia Villalba, mujer hallada muerta

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, reveló que Natalia Villalba Angarita murió tras recibir un golpe contundente en la cabeza.

Además, informó que su cadáver fue desmembrado para introducirlo en una maleta y permaneció durante varias horas en la ducha del apartamento donde ocurrió el crimen.

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