Natalia Villalba Angarita murió por un golpe contundente en la cabeza: Medicina Legal
El cadáver de la mujer de 36 años fue desmembrado, según reveló el director del Instituto.
El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, reveló que Natalia Villalba Angarita murió tras recibir un golpe contundente en la cabeza.
Además, informó que su cadáver fue desmembrado para introducirlo en una maleta y permaneció durante varias horas en la ducha del apartamento donde ocurrió el crimen.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...