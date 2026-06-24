Era diseñadora y modelo; una chica normal: Madre de Natalia Villalba, mujer hallada muerta en Bogotá
Claudia Villalba habló en Caracol Radio sobre su hija Natalia, quien fue encontrada muerta en un apartamento en el norte de Bogotá.
Era diseñadora y modelo; una chica normal: Madre de Natalia Villalba, mujer hallada muerta en Bogotá
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David Otero
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