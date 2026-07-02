Feminicidio Natalia Villalba: Fiscalía investiga un posible vínculo sentimental con Foster Martinson

Justicia

Un posible vínculo sentimental entre Natalia Villalba Angarita y Foster Martinson se perfila como una de las hipótesis centrales de la Fiscalía General de la Nación para establecer el móvil del feminicidio de la modelo y diseñadora gráfica de 36 años, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá.

Durante la investigación, los fiscales que tienen a su caso el caso, indagan sobre las relaciones sentimentales previas de Martinson, ciudadano extranjero imputado por este caso, con el fin de determinar si existen antecedentes o patrones de comportamiento que puedan resultar relevantes para el proceso penal.

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Estos elementos fueron expuestos en las audiencias concentradas, en las que la Fiscalía le imputó a Foster Martinson los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Con base en los elementos materiales probatorios la Fiscalía pidió que se imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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De acuerdo con la hipótesis que investiga la Fiscalía, Martinson habría ingresado al inmueble donde Natalia Villalba Angarita se hospedaba temporalmente para desarrollar su actividad económica y, aprovechando que estaba sola, presuntamente la atacó con un objeto contundente en la cabeza, causándole la muerte.

El informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, alertó sobre que el cadáver de la mujer fue desmembrado para introducirlo en la maleta que fue abandonada en la ducha del apartamento que permaneció con la llave abierta desde el 18 de junio (fecha de la muerte hasta el lunes 22 de junio, cuando fue encontrado).