Capturado alias ‘gordo’, delincuente que sembraba temor en el Cauca a través de la extorsión

La captura se registró en zona rural de El Tambo. Crédito: Policía Nacional.

El Tambo -Cauca

Alias ‘Gordo’ o ‘Aplanadora’ fue capturado en zona rural de El Tambo, Cauca, por el Gaula de la Policía Nacional, señalado de coordinar cobros extorsivos y actividades de microtráfico.

El delincuente generaba temor y zozobra en zona rural de Popayán y El Tambo a través de sus prácticas delictivas.

El comandante de la Policía Cauca, coronel Gerson Bedoya señaló que alias ‘Gordo’ formaba parte de las redes de apoyo de las disidencias de las Farc, “su accionar delinctivo se desarrollaba particularmente en la vereda Cajete de Popayán y zonas rurales de la localidad donde fue capturado”.

El oficial mencionó que el detenido recientemente le exigía a una docente, en su área de influencia, 25 millones de pesos para no atentar contra su vida.

“Su captura es un golpe a las estructuras que pretenden amedrentar a la población a través de la extorsión”, puntualizó Bedoya.

En el procedimiento de allanamiento, registro y captura se incautaron elementos tecnológicos y de comunicación con los cuales el implicado intimidaba a sus víctimas.

Los artículos incautados y el capturado quedaron a disposición de las autoridades competentes que intentan establecer si el dinero obtenido del narcotráfico y la extorsión estaba destinado a la financiación de la estructura Carlos Patiño.