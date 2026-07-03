15 capturas, cuatro hectáreas de coca ubicadas y dos laboratorios para drogas destruidos en Popayán

Las investigaciones intentan determinar si tras el complejo de producción y los capturados estarían grupos armados al margen de la ley. Crédito: Policía Nacional.

Popayán -Cauca

La Policía Metropolitana de Popayán afirmó que con la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de cocaína y la captura de 15 personas se afectó el componente logístico de las estructuras del narcotráfico en la Ciudad Blanca.

El comandante de la policía en esta capital,coronel Herry Ávila, señaló que hasta la vereda Los Cerrillos llegaron las unidades policiales, del Gaula Militar y la Fiscalía para desmantelar los dos complejos que tenían la capacidad de fabricar “más de 1300 kilógramos del alcaloide al mes”.

En el lugar, las autoridades incineraron 49 kilogramos de cocaína, insumos químicos y precursores como 680 galones de ACPM y maquinaria para el procesamiento valuada en más de 350 millones de pesos.

El oficial resaltó que en el operativo 15 personas resultaron capturadas. 14 de ellas en flagrancia por el presunto delito de “conservación o financiación de plantaciones ilícitas y tráfico de sustancias para el procesamiento narcóticos”.

El otro implicado fue detenido por homicidio, rebelión y secuestro extorsivo.

Además de los laboratorios, se encontraron cuatro hectáreas sembradas de coca y nueve tanques con capacidad de 1000 litros que contenía hoja de la planta picada para fabricar la droga que era “distribuida a mercados nacionales e internacionales”.

Los capturados se encuentran en custodia de los entes judiciales competentes que intentan determinar si tras el complejo de producción y los capturados estarían grupos armados al margen de la ley.