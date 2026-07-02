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02 jul 2026 Actualizado 16:25

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Cae alias ‘Leoncio’, presunto integrante de disidencias vinculado a secuestros en el norte del Cauca

El capturado, presunto integrante de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, cumplía funciones de custodia y logística dentro del grupo armado.

Brandon Leguizamo

Popayán
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Corinto, Cauca

En un operativo adelantado por el Gaula de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en el municipio de Corinto alias ‘Leoncio’, señalado de integrar la estructura ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado estaría vinculado con el secuestro de un comerciante en el municipio de Miranda y de un agricultor en Padilla, hechos ocurridos durante el año 2024 en el norte del departamento.

Las autoridades indicaron que alias ‘Leoncio’ cumplía funciones de custodiar a las víctimas durante su cautiverio y además, era el encargado de abastecer de alimentos y medicamentos a los integrantes del grupo armado ilegal.

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También sería uno de los responsables de negociar con las familias el pago de los rescates para lograr la liberación de los secuestrados.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de secuestro extorsivo agravado.

La captura de alias ‘Leoncio’ se suma a la reciente neutralización de alias ‘Ñeque’, uno de los principales cabecillas de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, responsable de múltiples secuestros, extorsiones y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en el norte del Cauca.

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