Asocaña exigió al Gobierno garantías de seguridad para los trabajadores del campo en el Cauca

Popayán, Cauca

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) exigió al Gobierno Nacional medidas efectivas y garantías de seguridad para los trabajadores del campo en el suroccidente del país, tras el reciente ataque contra operarios de un ingenio azucarero en el norte del Cauca.

El pronunciamiento se produjo luego de que tres trabajadores que adelantaban labores de cosecha fueran atacados en zona rural del municipio de Padilla. En el hecho, uno de ellos resultó herido.

La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, rechazó lo ocurrido y advirtió sobre el incremento de los hechos violentos contra los trabajadores de la agroindustria.

“Lo que está pasando es muy grave. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que protejan la vida de quienes trabajan en el campo. El norte del Cauca necesita seguridad”, manifestó la dirigente gremial.

Según Asocaña, en lo corrido de 2026 un trabajador ha sido asesinado, dos han resultado heridos y otros seis fueron secuestrados durante varias horas en el norte del Cauca.

La asociación aseguró que la situación de seguridad se ha venido agravando desde el año anterior. Según sus registros, durante 2025 seis trabajadores fueron asesinados y otros diez resultaron heridos en distintos ataques registrados en el norte del Cauca.

El gremio también denunció que las acciones violentas han afectado la maquinaria empleada en las labores agrícolas. Entre los casos reportados están la quema de los cabezotes de dos trenes cañeros en zona rural de Miranda y la incineración de una cosechadora de otro ingenio azucarero en el municipio de Caloto.

Ante este panorama, el gremio reiteró el llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas efectivas que garanticen la seguridad de quienes trabajan en el campo.