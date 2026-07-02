Cancillería designó en provisionalidad a Elvira Sanabria para consulado en Ecuador

Continúan los nombramientos en provisionalidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A través del Decreto 0645 del 26 de junio de 2026, el Gobierno nacional designó a Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar como Primera Secretaria de Relaciones Exteriores, cargo adscrito al Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador.

De acuerdo con el decreto, la designación se realizó en provisionalidad para un cargo de la Carrera Diplomática y Consular, con fundamento en el Decreto Ley 274 de 2000, que permite este tipo de nombramientos cuando no es posible proveer la vacante con funcionarios de carrera disponibles.

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El acto administrativo señala que la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó previamente el cumplimiento de los requisitos legales y la inexistencia de funcionarios de carrera que pudieran ser designados para ese cargo.

“Designar en provisionalidad a la señora Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar (...) en el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la Planta Global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en Nueva Loja, República del Ecuador”, indica el artículo primero del decreto.

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Asimismo, el documento precisa que la certificación de Talento Humano acreditó “el cumplimiento integral de los requisitos de especialidad, priorización del mérito y no disponibilidad de servidores de Carrera Diplomática y Consular”, como condición para efectuar el nombramiento en provisionalidad.

El decreto fue expedido el 26 de junio de 2026 que fue firmado por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.