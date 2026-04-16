Ministerio de Relaciones Exteriores echa reversa: el viernes sí trabajarán consulados y embajadas

6AM W de Caracol Radio conoció que a través de una circular emitida este miércoles, 15 de abril, se estableció una directriz de la Cancillería en la que se le comunicó a los consulados y embajadas que sí tienen que trabajar este viernes, 17 de abril de 2026, por lo que no se verán afectados los trámites de los colombianos en el exterior.

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El reversazo de la Cancillería se da luego de que este medio revelara la notificación que se había enviado a consulados y embajadas en el cual no se prestaría ningún servicio acogiéndose al día cívico del Gobierno.

El argumento central del Ministerio de Exteriores colombiano para acogerse al día cívico era promover ahorro en el consumo de energía y agua, tal y como lo estableció el gobierno Petro en un decreto del año 2024.

Esta es la nueva circular de la Cancillería:

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