Cancillería prepara nombramientos diplomáticos anticipados: siguiente gobierno no podrá cambiarlos

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Caracol Radio conoció la lista con la que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia está invitando a los funcionarios de carrera para que aspiren a cargos diplomáticos en embajadas y principales consultados de manera anticipada.

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En el documento conocido por este medio, se evidencia que los cargos en los que abrieron convocatoria están: tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, ministro consejero, ministro plenipotenciario y embajador en las principales sedes de la diplomacia colombiana en el mundo.

En los cargos para embajador aparecen las sedes en: Polonia, Alemania, Indonseia, España, Sídney, Japón, Malasia, Argelia, Hong Kong, OCDE, Ghama, París, Miami y Austria.

¿Qué hay detrás de esta decisión?

Fuentes consultadas por Caracol Radio señalaron que esta lista se hizo para que las personas de carrera diplomática se postulen, según su rango en el escalafón, y hacer el nombramiento anticipado. De esta manera, se ocupa la plaza solicitada por al menos 12 meses, impidiendo que el próximo gobierno, sea cual sea, pueda removerlos.

Esta es la lista completa de cargos:

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