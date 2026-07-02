“No tengo la culpa de que un congresista gane lo que gane”: Arley Gómez responde a polémica posesión

Se ha desatado una polémica política en el país luego de que 11 congresistas fueron posesionados a solo 20 días de la instalación del nuevo Congreso y en medio del receso legislativo. Lo que llama la atención es que los nuevos congresistas se posesionaron cuando ya terminó la Legislatura, y no hay sesiones convocadas ni proyectos por discutir.

Además, recibirán el salario equivalente a 20 días. Cabe recordar que los congresistas devengan actualmente, en total,$51′512.447 millones de pesos, y adicionalmente reciben 50 salarios mínimos legales vigentes para conformar y pagar sus UTL.

Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Arley Gómez, uno de los congresistas posesionados, quien se refirieron a la polémica.

“No tengo la culpa de que un congresista gane lo que gane”

Gómez, en su primera intervención, aseveró que es cierto que “no hay sesiones, pero hay trabajo”.

Y agregó: “Yo no tengo la culpa de que un congresista gane lo que gane. Además, yo estoy totalmente de acuerdo en que el Congreso debería reducirse. Es más, las gobernaciones no deberían existir, deberían existir apenas siete gobernaciones”.

“¿Sabe lo que está pasando en ese momento en el puente del río Metica? Ayer hice un video sobre ese tema, me fui y me embarré y le estoy diciendo a la ministra, como senador de la República, que necesito que me de explicaciones de por qué se está gastando una cantidad de dinero innecesariamente. Aparte de ser senador, soy ingeniero civil y creo que estoy haciendo un reclamo justo para una región que merece ser atendida porque no solamente le quitaron las regalías, sino que adicionalmente está pagando los peajes más caros del país y la gasolina más cara de Colombia", dijo.

Explicando, además, que en esos 18 días intentará “hacer valer no solamente el respeto por mi región, sino por una lucha en la que llevo 16 años. Yo estoy aceptando un cargo, yo ni coloqué el sueldo, ni lo pedí, ni nada”.

“Yo siento que tengo que hacer ese trabajo y siento que tengo que demandar esa ley de constitucionalidad, siento que tengo que hablar porque siendo nosotros productores de petróleo pagamos el combustible más grande”, concluyó.

¿Qué dice el secretario general del Senado?

Diego González, secretario general del Senado, explicó la situación.

“Lo primero que hay que aclarar es que el Senado de la República hasta el momento solamente ha posesionado a tres senadores. Y la razón de esto es porque es un mandato legal para nosotros que una vez que se presenta una vacante absoluta, o una falta absoluta, por la renuncia, en este caso, de los diferentes senadores, es deber de la mesa directiva consultar al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral en sí mismo, informar quién debe posesionarse, y es precisamente la persona que en forma sucesiva y descendente, siga en orden de lista de ese partido político sobre el cual se presentó la renuncia”, explicó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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