Precio del dólar en Venezuela HOY 1 de julio: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este miércoles 1 de julio el dólar se cotiza en $633,36440000 bolívares (VES).

Esta cotización representa un alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, martes 30 de junio, cuando el precio se situó en los $623,02230000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy miércoles 1 de julio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este miércoles 1 de julio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 723,27047658 bolívares.

: 723,27047658 bolívares. Yuan chino : 93,34773765 bolívares.

: 93,34773765 bolívares. Lira turca : 13,57615743 bolívares.

: 13,57615743 bolívares. Rublo ruso: 8,04810838 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 1 de julio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 1 de julio. Estos son:

BanCaribe : 724,0853 para compra - 634,5386 para venta.

: 724,0853 para compra - 634,5386 para venta. N58 Banco Digital : 622,2135 para compra - 622,4040 para venta.

: 622,2135 para compra - 622,4040 para venta. Banco Mercantil : 631,1817 para compra - 617,7371 para venta.

: 631,1817 para compra - 617,7371 para venta. Banco Provincial : 622,7432 para compra - 704,2768 para venta.

: 622,7432 para compra - 704,2768 para venta. 100% Banco 636,9175 para compra - 762,6351 para venta.

636,9175 para compra - 762,6351 para venta. Otras instituciones: 670,1029 para compra - 658,6942 para venta.

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