“Fue un acontecimiento que nunca habíamos visto”: diputado del PSUV tras terremotos en Venezuela

Oswaldo Vera, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y se refirió a la coyuntura que afecta a esa nación tras el desastre natural.

“La naturaleza, una vez más, inviste contra nuestro pueblo, contra nuestro país y, en particular, en esa zona tan importante en donde está el principal puerto, como es el Estado de La Guaira”, aseguró Vera en su primera intervención.

¿Cuál es la mayor dificultad que se está teniendo en la zona?

Según el diputado Vera, la mayor dificultad que se enfrenta en el momento es “la gravedad y la cantidad de edificios, edificaciones y casas que cayeron”.

“El número que se dio fue previamente arrasando toda la costa y por más esfuerzo que se pueda realizar, no es muy fácil avanzar entre los escombros. Sobre todo en los primeros tiempos, en los primeros momentos, que es detectar fundamentalmente a los seres vivos, gente que pueda ser rescatada con vida, que era la primera prioridad que se había trazado”, contó.

Y agregó: “En ese sentido, independientemente de la ayuda internacional, que queremos agradecerlo, queremos estar en un ambiente agradecido, que han logrado salvar vidas en más de 72 debajo del derrumbe, vivir dos terremotos previamente en uno, con un intervalo de 39 segundos de diferencia, con esas magnitudes, con un acontecimiento que no se veía durante muchos años, pues en Venezuela nunca lo habíamos visto”, resultó en algo fatal.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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