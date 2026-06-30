“Las cifras van a aumentar: ya se habla de más de 50.000 desaparecidos en Venezuela”, Román Camacho

La magnitud de la catástrofe que azota a Venezuela tras los recientes terremotos sigue revelando un panorama desolador. La cifra oficial de fallecidos se sitúa en 1.719 muertos, así como 5.034 heridos, 15.866 damnificados y 855 edificios afectados.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el periodista venezolano Román Camacho ofreció un balance sobre las afectaciones en el estado de La Guaira. Describió el profundo descontento de los habitantes ante la tardía respuesta gubernamental y el bloqueo de la ayuda civil.

Camacho calificó el reporte oficial de fallecidos como algo “muy conservador”. “Las personas que se encuentran en La Guaira y en las zonas afectadas han dicho que esa cifra va a aumentar considerablemente; se está hablando de más de 50.000 personas, nada más con la lista de desaparecidos en las redes sociales”, afirmó el periodista.

Camacho recordó que el desastre ocurrió en un momento de vulnerabilidad: “Era un día feriado y estaba jugando Brasil en ese momento y todo el mundo estaba en su casa haciendo algún tipo de actividad y, bueno, todas esas personas quedaron atrapadas entre los escombros”.

Con 855 edificios afectados, la remoción de estructuras colapsadas, el periodista aseguró que apenas se comienza a revelar la verdadera dimensión de la pérdida de vida: “Es mentira que esas cifras estén aumentando tan lentamente o que estén siendo de dos en dos diarios; eso es totalmente falso”.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO: