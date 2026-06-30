Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jun 2026 Actualizado 14:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Algunos rescatistas no han entrado a Venezuela porque deben cumplir requisitos: Jefe de OCHA

Vanessa May jefe de Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, explicó hasta el momento, no existe evidencia de un bloqueo generalizado por parte de las autoridades venezolanas

Algunos rescatistas no han entrado a Venezuela porque deben cumplir requisitos: Jefe de OCHA

Algunos rescatistas no han entrado a Venezuela porque deben cumplir requisitos: Jefe de OCHA

00:00:0005:54:19
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

La jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, Vanessa May, se refirió a la controversia sobre algunos equipos internacionales de búsqueda y rescate que, según versiones conocidas en los últimos días, no habrían podido ingresar al país para apoyar las labores tras los terremotos.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, la funcionaria explicó que, en este tipo de emergencias, el ingreso de los rescatistas internacionales está sujeto a protocolos establecidos por el sistema internacional de respuesta a desastres y aclaró que, hasta el momento, no existe evidencia de un bloqueo generalizado por parte de las autoridades venezolanas.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

Algunos rescatistas no han entrado a Venezuela porque deben cumplir requisitos: Jefe de OCHA

Algunos rescatistas no han entrado a Venezuela porque deben cumplir requisitos: Jefe de OCHA

00:00:0005:54:19
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir