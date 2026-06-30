El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Algunos rescatistas no han entrado a Venezuela porque deben cumplir requisitos: Jefe de OCHA

La jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, Vanessa May, se refirió a la controversia sobre algunos equipos internacionales de búsqueda y rescate que, según versiones conocidas en los últimos días, no habrían podido ingresar al país para apoyar las labores tras los terremotos.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, la funcionaria explicó que, en este tipo de emergencias, el ingreso de los rescatistas internacionales está sujeto a protocolos establecidos por el sistema internacional de respuesta a desastres y aclaró que, hasta el momento, no existe evidencia de un bloqueo generalizado por parte de las autoridades venezolanas.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: