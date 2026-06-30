Nuevo balance de Venezuela: Aumentó a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos

“Lo que me da dolor es que ya empiezan a verse saqueos”: Testimonio de diseñador desde Caracas. Getty Images / Jesus Vargas

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el miércoles 24 de junio en la zona norte de Venezuela subió a 1.943 y la de heridos a 10.571.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que también 6.461 personas han sido rescatadas. Asimismo, añadió que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre.

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“Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros”, pidió.

Daños en el país

En este contexto, Rodríguez informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 “colapsaron de forma total”. Además, dijo, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores.

Tras los terremotos, se han registrado 689 réplicas, indicó el presidente del Parlamento.

Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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El más mortífero

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace seis días afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.