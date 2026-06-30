Precio oficial del dólar HOY en Venezuela, 30 de junio, según el BCV: ¡Sigue en aumento!

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este martes 30 de junio el dólar se cotiza en $623,02230000 bolívares (VES).

Esta cotización representa un alza con respecto al precio que se manejó en el cierre de la semana anterior, viernes 26 de junio, cuando el precio se situó en los $622,21350000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy martes 30 de junio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este martes 30 de junio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 710,10212687 bolívares.

: 710,10212687 bolívares. Yuan chino : 91,65462302 bolívares.

: 91,65462302 bolívares. Lira turca : 13,36282128 bolívares.

: 13,36282128 bolívares. Rublo ruso: 7,89969771 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este martes 30 de junio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este martes 30 de junio. Estos son:

BanCaribe : 774,6633 para compra - 770,7204 para venta.

: 774,6633 para compra - 770,7204 para venta. N58 Banco Digital : 622,2134 para compra - 622,4523 para venta.

: 622,2134 para compra - 622,4523 para venta. Banesco : 677,0287 para compra - 718,1264 para venta.

: 677,0287 para compra - 718,1264 para venta. Banco Nacional de Crédito : 624,5497 para compra - 640,0000 para venta.

: 624,5497 para compra - 640,0000 para venta. R4 : 777,0269 para compra - 622,4523 para venta.

: 777,0269 para compra - 622,4523 para venta. Otras instituciones: 707,9857 para compra - 682,1987 para venta.

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