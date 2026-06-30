Equipo colombiano de rescate completa 96 horas de búsqueda en Venezuela y logra salvar a un niño

VENEZUELA

El equipo colombiano de búsqueda y rescate urbano USAR Col-1 completó 96 horas continuas de operación en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió recientemente a Venezuela.

Durante las labores, los rescatistas lograron salvar con vida a Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros.

La misión, coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está integrada por 63 rescatistas y cuatro caninos especializados, quienes han realizado 21 evaluaciones técnicas en estructuras colapsadas para identificar posibles sobrevivientes.

El equipo está conformado por personal de la Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil Colombiana, la UNGRD y cuerpos de bomberos de Bogotá, Cali, Envigado, Manizales, Pasto, Pereira y Yopal.

Para las operaciones de búsqueda utilizan drones, cámaras especializadas y equipos técnicos que permiten inspeccionar edificaciones destruidas por el sismo. Antes de cada intervención se realizan análisis estructurales para determinar las zonas con mayores probabilidades de hallar personas con vida y reducir riesgos para los rescatistas.

Las condiciones en el terreno han sido complejas debido a la inestabilidad de las edificaciones, el polvo y las condiciones climáticas. Pese a ello, la búsqueda no se ha detenido y los integrantes de la misión descansan, en promedio, apenas cuatro horas al día.

Entre los mejores equipos de rescate del mundo

La UNGRD destacó que el USAR Col-1 fue reclasificado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y hace parte de los 59 equipos del mundo que cuentan con la máxima certificación internacional para operaciones de búsqueda y rescate urbano.

Las labores continúan en coordinación con las autoridades venezolanas y organismos internacionales desplegados en la zona de emergencia.

Como parte del apoyo a Venezuela, cuatro ingenieros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica viajarán al país vecino para apoyar las evaluaciones de infraestructura afectada por el terremoto.

Los especialistas realizarán inspecciones técnicas en edificaciones y obras de infraestructura para determinar su estabilidad e identificar posibles riesgos.

A esta asistencia se suman 3.200 elementos de ayuda humanitaria de emergencia, entre ellos sábanas, colchonetas, frazadas, kits de aseo y carpas.

De acuerdo con el más reciente balance entregado por las autoridades venezolanas, la emergencia deja 1.719 personas fallecidas y más de 5.000 personas heridas. En las labores de respuesta participan actualmente 49 equipos USAR provenientes de 25 países.