“No se pueden patear US$50.000 millones”: Restrepo explica fortalecimiento de relación con EE.UU.

El vicepresidente electo, fórmula del futuro presidente Abelardo de la Espriella, habló este miércoles, 1 de julio, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, sobre algunos aspectos económicos que contendrá la próxima administración nacional, entre ellos las relaciones con Estados Unidos y China, dos potencias en el sector.

Libertad de defensa y respeto a la iniciativa privada: puntos en común entre Colombia y EE.UU

Restrepo, en su primera intervención, resaltó que “es muy importante lo que han sido las expresiones del presidente Trump, nuestro primer socio comercial y de inversión de Colombia en relación a la elección de Abelardo de Abelardo de la Espriella”.

“Lo que él ha señalado es que hay una común unidad alrededor de unos propósitos de lo que ha sido la cultura norteamericana en materia de libertad, defensa y respeto a la iniciativa privada, de promoción de la democracia. Y eso, por lo menos, es un buen punto de partida para lo que tenemos que construir ahora”, dijo.

“No podemos patear $50.000 millones de dólares”

En esa línea, Restrepo enfatizó en que Colombia no puede negarse al apoyo económico que Estados Unidos puede ofrecer; sin embargo, eso no significa que con China no se pueda tratar económicamente.

“Lo que está claro es que uno no puede patear 50 mil millones de dólares de exportaciones e importaciones, 5.500 millones de dólares en inversión extranjera directa o 1.300 mil americanos que nos visitan. Eso es muy importante y muy valioso en el marco, naturalmente, del respeto a la soberanía, pero claramente para nosotros eso es importante”, contó.

Y agregó: “ La relación con China siempre la hemos tenido en una dosis que yo llamaría de pragmatismo. La diplomacia exige pragmatismo en la relación con China. Seguiremos recibiendo inversión de China. Seguiremos teniendo posibilidades en comercio internacional. Y ese es el marco sobre el cual se maneja la relación”.

¿Y la soberanía?

Así, se le preguntó si, tal vez, Estados Unidos en el marco de esas relaciones podría entrar de más y transgredir la soberanía de Colombia, a lo que Restrepo respondió que no se permitiría.

“Yo lo que siento ahí es que los Estados Unidos han sido siempre un socio importantísimo de nuestro país, es que es nuestro primer socio comercial y de inversión, y por eso lo dije, en el marco y en el respeto a la soberanía que tiene el pueblo colombiano, ese es el principio esencial, y eso lo vamos a mantener y ese tono va a seguir continuando”, explicó.

Y concluyó: “Yo lo que he dicho, incluso lo dije en campaña, es que vamos a seguir abriendo otros marcos de relaciones. Lo vamos a hacer con Europa, por ejemplo. Lo vamos a hacer con los países de Indo-Asia. Yo he hecho reuniones ya con los embajadores de Indo-Asia. Lo vamos a hacer con el Oriente Próximo. Y en el caso de China, vamos a seguir manteniendo esa relación pragmática. Luego, lo importante es que el país siga abriendo su relacionamiento con otras naciones y garantice el respeto a la soberanía”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 25:04 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: