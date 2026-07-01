Presidente Petro se reunió con el padre Luigi Ciotti, referente mundial en lucha contra las mafias

Encuentro del Presidente Gustavo Petro con el padre Luigi Ciotti / Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro se reunió este miércoles 1 de julio con el sacerdote católico italiano Luigi Ciotti, fundador y presidente de Libera, organización internacional dedicada a combatir las mafias, la corrupción y las economías criminales mediante la recuperación de bienes ilícitos para ponerlos al servicio de la sociedad.

Cabe recalcar que este encuentro hace parte de una agenda internacional con reuniones centradas en paz, justicia social y defensa de la vida. Además, el jefe de Estado tendrá una audiencia con el papa León XIV, que se llevará a cabo este jueves 2 de julio.

Hablaron sobre la lucha contra las mafias y la tierra recuperada

De acuerdo con la Presidencia, durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la lucha contra las organizaciones criminales, la recuperación de tierras provenientes de estructuras mafiosas y su entrega a comunidades campesinas, así como la importancia de avanzar en políticas de justicia social.

Además, se discutieron asuntos como la Reforma Agraria, la reducción de la desigualdad social, las reformas impulsadas por el Gobierno y las estrategias para enfrentar las economías ilegales.

Intercambio de experiencias entre Colombia e Italia

La organización Libera es reconocida internacionalmente por promover la administración social de bienes y propiedades confiscadas a organizaciones mafiosas en Italia, destinándolos a proyectos comunitarios, cooperativas y organizaciones civiles.

Según informó la Casa de Nariño, el encuentro permitió intercambiar experiencias entre ambos países y explorar mecanismos de cooperación alrededor de modelos de recuperación de activos provenientes del crimen organizado.

¿Qué dijo Luigi Ciotti sobre las políticas del Gobierno del presidente Petro?

Según afirmó la Presidencia, el sacerdote italiano expresó su reconocimiento al compromiso del presidente Petro con diferentes iniciativas impulsadas durante su administración.

“Ciotti destacó el compromiso del presidente Gustavo Petro con la justicia social, la transición energética, la Reforma Agraria y las políticas de inclusión social”, concluyó.