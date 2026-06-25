Sigue en firme la medida de aseguramiento intramural contra ‘Papá Pitufo’

El juez 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario impuesta a Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’.

En ese sentido, se mantiene vigente la privación de la libertad contra el también llamado ‘zar del contrabando’, quien permanece en Portugal a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político.

La decisión judicial implica que, en caso de ser extraditado a Colombia, Marín Buitrago deberá ser recluido de manera inmediata en un establecimiento carcelario para cumplir la medida de aseguramiento que pesa en su contra.