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25 jun 2026 Actualizado 16:53

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Justicia

Sigue en firme la medida de aseguramiento intramural contra ‘Papá Pitufo’

La decisión judicial se basó en que el también conocido como el ‘zar del contrabando’ salió del país, al parecer, con la intención de evadir la acción de la justicia colombiana.

Sigue en firme la medida de aseguramiento intramural contra ‘Papá Pitufo’

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El juez 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario impuesta a Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’.

En ese sentido, se mantiene vigente la privación de la libertad contra el también llamado ‘zar del contrabando’, quien permanece en Portugal a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político.

La decisión judicial implica que, en caso de ser extraditado a Colombia, Marín Buitrago deberá ser recluido de manera inmediata en un establecimiento carcelario para cumplir la medida de aseguramiento que pesa en su contra.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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