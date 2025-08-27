Entre $3 y $5 millones: La nómina delictiva de Papá Pitufo para torcer a funcionarios

EL DATO DE JOSE ANDRES

Entre $3.500.000 y $5.000.000 oscilaban los sueldos oscuros de la nómina mensual que pagaba la organización criminal Diego Marín Buitrago alias ‘Papá Pitufo’ a policías y funcionarios de la DIAN que se dejaban torcer a cambio de permitir el contrabando en los principales puertos del país.

Así aparece consignado en el escrito de acusación conocido por Caracol Radio. En el documento se lee que, el 5 de septiembre de 2023, se reunieron Cartagena el mayor Peter Steven Nocua Henao entonces jefe de la División de Control Operativo – POLFA de la ciudad de Cartagena, y Diego Marín Buitrago,

En este encuentro Marín Buitrago (Papá Pitufo) le explicó al mayor Nocua cómo era el modus operandi de la organización criminal y le dio a conocer los valores que se pagaban irregularmente como una especie de nómina irregular para los servidores públicos presuntamente corruptos a cambio de omitir sus funciones, tarifa definida de acuerdo con el rango que ostentaban, así:

($3.500.000) para los patrulleros y ($5.000.000) para los oficiales.

La nómina de alias 'Papá Pitufo' Ampliar

Además de esos sueldos adicionales por dejar de combatir el crimen, la organización de ‘Papá Pitufo’ tenía un sistema de bonos y regalos para comprometer al personal que iba llegando en los puertos de Buenaventura y de Cartagena, para que “mirarán a otro lado”.

“Financiar para que fueran cooptados los nuevos funcionarios que arribaban a los diferentes puertos, ofreciendo y dando regalos, así como beneficios irregulares a los nuevos funcionarios, tales como celulares, carros, gastos de hospedaje y pagos en efectivo, a cambio de omitir las funciones propias de sus cargos”.

Controlando los puertos

Para controlar el andamiaje, dice la Fiscalía que la empresa criminal de Papá Pitufo distribuyó funciones y roles entre los líderes regionales e intermediarios de tal manera que los integrantes de bajo rango no tuvieran contacto para controlar la información.

“La finalidad de la organización criminal era la de cometer delitos contra la administración pública y el orden económico y social, cooptando funcionarios para facilitar actividades de contrabando y, con ello, lograr la introducción de mercancías de manera irregular a Colombia desde los principales puertos de Cartagena y Buenaventura, especialmente cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos, para distribuirlos a nivel nacional”.

Los regalos de 'Papá Pitufo' Ampliar

Con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó anular el caso, ahora, lo que viene es que el juzgado 5 Especializado de Bogotá fije una fecha para la acusación formal.

‘Papá Pitufo’ recuperó la libertad en junio pasado por cuenta del Tribunal Supremo de Portugal, a la fecha no se tiene conocimiento de su paradero.