Túnel 0 marca un nuevo avance en la Vía al Mar hacia Urabá

Antioquia

La Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín alcanzaron un nuevo hito en la construcción de la Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo con el cale del Túnel 0, una estructura de 995 metros ubicada en Santa Fe de Antioquia, que será la primera infraestructura subterránea que encontrarán los viajeros rumbo a Urabá.

Durante el acto, el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona aseguró que el proyecto está cada vez más cerca de convertirse en realidad y destacó que el avance representa un paso definitivo para mejorar la conexión entre el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño.

“Este túnel es la puerta de entrada a la Vía al Mar Gonzalo Mejía”, afirmó el mandatario.

El gobernador también se refirió al tramo 1 del proyecto, cuya obra civil terminó hace varios meses y que permanecía a la espera de la instalación de los sistemas electromecánicos.

Explicó que la instalación de esos equipos comenzó apenas la semana pasada y aseguró que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, se comprometió a acelerar la ejecución para permitir la entrada en operación del corredor.

Una estructura clave

El Túnel 0 hace parte de los 18 túneles que integran la Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo y requirió una inversión cercana a 120.000 millones de pesos.

La estructura cuenta con 995 metros de longitud, tendrá una galería de emergencia de 438 metros y en su punto de mayor profundidad quedará cubierta por 123 metros de montaña.

En este frente de obra trabajan cerca de 1.200 personas, entre ellas alrededor de 110 mujeres.

El tramo 2 supera el 80 %

Mientras avanza la instalación de los equipos del tramo 1, los dos sectores del tramo 2, que fueron cedidos por el Gobierno Nacional a la Gobernación de Antioquia y al Distrito de Medellín, registran avances iguales o superiores al 80 %.

Con este nuevo cale, el proyecto suma otro hito en la construcción del corredor que conectará el centro del departamento con el Urabá antioqueño, una de las principales apuestas de infraestructura vial del país.