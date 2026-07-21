19 emergencias por incendios en el mes de julio ponen en alerta a las autoridades de Rionegro

Rionegro, Antioquia

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro emitió una alerta por el incremento de emergencias forestales durante julio, mes en el que se han atendido 19 eventos de vegetación. Las autoridades atribuyen esta cifra a las altas temperaturas del Fenómeno de El Niño y a la práctica recurrente de quemas al aire libre.

De acuerdo con el organismo de socorro, la principal causa de los eventos son las quemas de residuos vegetales que se salen de control. Además, la institución señaló que en la mayoría de los casos no se encuentran personas responsables en el sitio, lo que complica la identificación del origen del fuego y aumenta el riesgo de propagación.

Entre los eventos atendidos destaca el registrado en la vereda Santa Bárbara, donde el fuego afectó dos hectáreas de cobertura vegetal. La intervención del personal operativo evitó que las llamas se extendieran a terrenos aledaños y alcanzaran estructuras residenciales del sector.

Desde la jefatura de Bomberos recordaron que factores meteorológicos como el viento y las altas temperaturas pueden alterar el comportamiento del fuego en minutos. Asimismo, reiteraron que la realización de quemas a cielo abierto está prohibida por la normativa vigente debido al riesgo que representa para la fauna, la flora y la seguridad ciudadana.

Ante la contingencia, el cuerpo de socorro emitió un paquete de medidas preventivas para la comunidad. Entre las disposiciones principales figuran la prohibición de quemas de basura o vegetación, no arrojar elementos incandescentes en zonas verdes y denunciar oportunamente a quienes ejecuten estas actividades prohibidas.

Finalmente, la institución habilitó las líneas telefónicas 310 831 7797 y (604) 444 3139 para la recepción de reportes ciudadanos sobre conatos de incendio o situaciones de riesgo en la cobertura vegetal del municipio.