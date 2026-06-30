Supersalud está auditando hasta los viáticos de la Fábrica de Licores de Antioquia

Medellín

La Superintendencia Nacional de Salud avanza en la auditoría de la Fábrica de Licores de Antioquia, Empresa Industrial y Comercial del Estado, para evaluar el manejo de los recursos que transfiere por participación y monopolio artístico y de renta para la salud en el departamento y el país.

En la auditoría, la Supersalud solicitó de manera adicional a la FLA información detallada y relacionada con la caja menor, gastos de representación, tarjetas corporativas bancarias y viáticos o gastos de viaje del gerente de la entidad.

Lo que indica la FLA

El gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos Maya, explicó que esta auditoría llegó de manera intempestiva; la Supersalud tiene toda la potestad, pero solo para los rubros de renta, pero es evidente “que él (Daniel Quintero) ha tenido animadversión contra mí y contra mi familia”.

Explicó que la Superintendencia está en toda su facultad para auditar los recursos cuando se giran a las Secretarías de Hacienda para que se distribuyan a temas de salud.

Advirtió el gerente que “no es algo rutinario, no se hacía desde el año 2019”, aunque aclaró que tienen toda la documentación e información a disposición de la Supersalud, que está actuando sobre otros elementos para los cuales no está facultada la entidad.

El gerente dice que es muy extraño que en su momento se solicitaron 19 puntos de información, en el año 2019, que eran relacionados con la potestad que tiene la superintendencia y “ahora pidieron 79 puntos, que algunos de ellos no tienen nada que ver con el monopolio rentístico”.

Punto de vista de la Supersalud

Daniel Quintero, superintendente nacional de Salud, dijo que no les han permitido adelantar el proceso de auditoría: “Nunca había pasado que ante una tarea de inspección, vigilancia o control, el vigilado no se va a dejar vigilar”.

Insistió en que el pasado viernes a las 2:40 de la tarde el equipo de auditores llegó y no les permitieron adelantar este proceso.

Expresó que hoy instaurará una denuncia penal contra directivas de la Fábrica de Licores de Antioquia por no permitir esta auditoría.

Detalles que requiere la Supersalud

Sobre la Caja Menor, pidieron los actos de constitución, reglamentación, dependencias que la administran, los responsables de ella, libros, registros, relación de gastos, legalizaciones, reembolsos y soportes.

Para la claridad de los gastos de representación, se espera que la Fábrica entregue los actos o determinaciones que los autorizan, las políticas, la relación de gastos, soportes documentales, contables y comprobantes de pago.

La información que solicitan sobre las tarjetas corporativas bancarias está relacionada con aquellas que están vigentes y los funcionarios a los cuales se les asignan, las entidades financieras a las que pertenecen, los reglamentos, cupos, extractos, relación de consumos y soportes.

Pidieron desde la entidad la claridad de los viáticos y gastos de viaje del gerente, solicitando allí los actos de autorización, liquidaciones, relación de los pagos, informes de comisión, soportes de transporte, alojamiento y demás gastos.

Advertencia de la Supersalud

Los delegados de la Superintendencia indicaron que, en caso de que alguno de los conceptos que se han mencionado no exista o no se encuentre implementado para los periodos objeto de auditoría, se le ha solicitado la certificación expresa de dicha circunstancia.

Es clara la indicación de esa auditoría: Esa solicitud complementa exclusivamente el requerimiento efectuado mediante el formato M2-FT-5 y no modifica ni sustituye las obligaciones allí contenidas. Una vez se levante la suspensión de las actuaciones, se solicita que tanto la información requerida mediante el formato M2-FT-5 como la información adicional aquí relacionada se encuentren disponibles para la reanudación de la auditoría.

Para la Superintendencia Nacional de Salud, debido a que la Fábrica de Licores de Antioquia está como generador de recursos con destinación específica al Sistema General de Seguridad Social en Salud, está en su ejercicio legal y función constitucional, para haber adelantado este proceso en la Fábrica de Licores de Antioquia.

En el documento que enviaron a la Fábrica de Licores de Antioquia explicaron que “el requerimiento de información no comporta un pronunciamiento previo, ni implica conclusiones anticipadas o juicios de valor sobre la legalidad de las actuaciones de la entidad, de sus servidores o de terceros. Cualquier hallazgo que eventualmente se determine será el resultado exclusivo del análisis objetivo de la información y documentación recaudada durante la actuación de auditoría, de conformidad con los principios del debido proceso, la objetividad y la valoración integral de las evidencias, y se consignará en el respectivo informe de auditoría.