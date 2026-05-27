Nuevo choque entre Gobierno Petro y Gobernación de Antioquia por retrasos en el Túnel del Toyo

Túnel del Toyo en el Occidente de Antioquia. Cortesía: Gobernación de Antioquia

Medellín, Antioquia

Un nuevo enfrentamiento político se desató entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia por los retrasos en la entrada en operación del Túnel del Toyo, uno de los proyectos viales más importantes del país para conectar a Medellín y Antioquia con el Urabá.

La controversia surgió luego de que la alta consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, respondiera públicamente a las críticas del gobernador Andrés Julián Rendón sobre la falta de instalación de los equipos electromecánicos necesarios para habilitar el tramo 1 del proyecto.

A través de su cuenta en X, Múnera aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ya garantizó más de 516 mil millones de pesos mediante vigencias futuras para la dotación tecnológica y electromecánica del túnel.

La funcionaria sostuvo además que los retrasos obedecen a incumplimientos en cronogramas y condiciones técnicas por parte de la Gobernación de Antioquia, señalando que actualmente no existirían las condiciones adecuadas para instalar los equipos sin poner en riesgo su funcionamiento y las garantías de fábrica.

Gobernación dice que el tramo ya está listo

La respuesta no tardó en llegar desde la administración departamental. El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, aseguró que el tramo 1 del Túnel del Toyo ya se encuentra terminado y listo para entrar en funcionamiento.

Según Gallón, lo único pendiente corresponde precisamente a la instalación de los equipos electromecánicos, responsabilidad que atribuye al Gobierno Nacional a través del Invías.

Desde la Gobernación insisten en que los compromisos para la dotación quedaron establecidos previamente y sostienen que Antioquia ya cumplió con las obras civiles necesarias para habilitar el corredor.

El nuevo choque revive las tensiones que desde hace meses existen entre el Gobierno Nacional y la administración departamental alrededor de esta megaobra estratégica para la conexión hacia Urabá y los futuros puertos sobre el Caribe antioqueño.

Un proyecto estratégico para Antioquia

El Túnel del Toyo es considerado una de las obras de infraestructura más importantes del país. El proyecto busca reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento entre Medellín y Urabá.

La megaobra incluye varios túneles, puentes y vías nuevas y ha sido presentada durante años como una apuesta clave para mejorar la competitividad logística de Antioquia y facilitar la salida hacia el mar Caribe.

Sin embargo, las diferencias políticas y administrativas entre el Gobierno Nacional y la Gobernación han generado constantes discusiones sobre financiación, cronogramas y responsabilidades en la ejecución del proyecto.