En Medellín localizan con vida al 85 % de las personas reportadas como desaparecidas este semestre

Medellín

La Alcaldía de Medellín presentó un balance positivo sobre la gestión de la Ruta Urgente de Búsqueda de Personas Reportadas como Desaparecidas durante la primera mitad de 2026. De acuerdo con las cifras oficiales, en los primeros seis meses del año se registraron 292 casos en la ciudad, de los cuales 249 personas fueron ubicadas con vida. Este resultado representa un índice de efectividad del 85 % en los protocolos de localización y atención.

El reporte institucional detalla que, lamentablemente, 8 personas fueron halladas sin vida en este mismo periodo, mientras que 35 casos continúan activos en proceso de investigación y rastreo. Para lograr estos resultados, la Ruta Urgente articuló esfuerzos con diversas entidades del Distrito, realizando un total de 261 reportes formales y 167 seguimientos que incluyeron asesoría jurídica, acompañamiento psicosocial y 55 remisiones a instituciones especializadas.

El centro y la zona nororiental concentran la mayoría de los casos registrados

El análisis territorial de la Secretaría de Inclusión Social y Derechos Humanos reveló que seis de las 16 comunas de Medellín concentraron el 73 % de las alertas emitidas en el primer semestre. La comuna 10 (La Candelaria) encabezó la lista con el mayor volumen de reportes, sumando 39 casos. A esta zona del centro de la ciudad le siguen en incidencia las comunas 3 (Manrique), 4 (Aranjuez), 7 (Robledo), 1 (Popular) y 2 (Santa Cruz).

Además de las labores operativas de búsqueda en estos territorios, los equipos institucionales desarrollaron nueve jornadas de sensibilización comunitaria para enseñar a la ciudadanía cómo activar los mecanismos de atención. De igual forma, se fortaleció el apoyo a los núcleos familiares de las víctimas mediante talleres vivenciales, espacios de soporte emocional, recorridos de búsqueda en campo y actos simbólicos de reconocimiento.

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Desmitificando las 72 horas: la importancia de la denuncia inmediata

La Alcaldía de Medellín enfatizó en un mensaje clave para la ciudadanía: no es necesario esperar 72 horas para reportar la desaparición de un ser querido. Las autoridades reiteraron que los protocolos de búsqueda se activan de manera inmediata, ya que el tiempo transcurrido en las primeras horas es determinante para el éxito de la operación y el despliegue de la red institucional.

Para facilitar la atención oportuna y coordinada desde el primer momento en que se sospeche de una desaparición, el Distrito mantiene habilitada la línea telefónica 305 404 5379. A través de este canal, la ciudadanía puede reportar los casos de forma directa para iniciar el rastreo de manera inmediata y sin dilaciones.