De la Espriella y Federico Gutiérrez sellan agenda de seguridad y descentralización para Medellín

Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella en compañía del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

Medellín, Antioquia

Durante el primer encuentro de empalme regional con el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, y su equipo de trabajo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó una agenda estratégica con las principales prioridades para la capital de Antioquia.

Se informó que la seguridad será la máxima prioridad del nuevo gobierno. Se implementará el “Escudo de las Américas” en Medellín, en coordinación con Estados Unidos, para combatir el delito transnacional, aprovechando la infraestructura local y la presencia de Interpol.

“Le propuse que Medellín fuera la sede en Colombia, y él lo aceptó. ¿Por qué? Porque tenemos que combatir el delito transnacional, porque tenemos que acabar con todos esos criminales y porque acá también tenemos, por ejemplo, la sede de Interpol y los esfuerzos que estamos haciendo en seguridad”, señaló.

Gutiérrez Zuluaga envió un mensaje a los criminales: “Que todos los bandidos se tengan duro, porque se les acabó la fiesta, se les acabó la protección. En 18 días se les acaba la protección que les dio Petro durante su gobierno”.

Entre las propuestas con las que estuvo de acuerdo el presidente electo también figura presentar ante el Congreso un proyecto de ley que elimine el marco normativo de la política de Paz Total, con el fin de evitar la suspensión de órdenes de captura y la concesión de beneficios a integrantes de organizaciones criminales.

“La Paz Total con Petro nunca fue paz total, fue entrega total del territorio a las estructuras criminales que se beneficiaron. Le hemos pedido al presidente electo, y le tocará ante el Congreso de la República, que deroguen ese adefesio que les da beneficios a los criminales, donde utilizaron algo tan importante para todos como es la paz, pero que tenía otro sentido”, afirmó Gutiérrez.

Por otra parte, se conoció que se elaborará un organigrama de estructuras criminales para identificar objetivos prioritarios en los primeros 100 días, con énfasis en extorsionadores, ladrones, secuestradores, narcotraficantes y responsables de plazas de vicio. Se enfatiza el fin de la protección a criminales que, según el alcalde, existió bajo el Gobierno de Gustavo Petro.

Proyectos Estratégicos de Infraestructura

Se priorizará la continuación y financiación del Metro de la 80, que actualmente registra un avance del 52 %, pero presenta retrasos en pagos nacionales por 800 mil millones de pesos. Se buscará cofinanciación nacional para el Metrocable de San Antonio de Prado, cuya construcción iniciará el próximo año. Además, se discutió la necesidad urgente de aumentar la cuota del embalse de Hidroituango de 408 a 420 metros para prevenir racionamientos energéticos ante la llegada del fenómeno de El Niño y la temporada seca.

Salud y Descentralización

Se abordó la crisis financiera de Savia Salud, intervenida por el gobierno y devuelta a sus dueños (la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama) con deudas significativas: 1,4 billones en Medellín, 7 billones en Antioquia y 23 billones a nivel nacional.

El alcalde Federico Gutiérrez le solicitó al presidente electo De la Espriella que la oficina principal de ProColombia se traslade a Medellín como ejemplo de descentralización, fortaleciendo la competitividad regional.