Ministro designado Rodrigo Lara ya habló con el nuevo presidente del Congreso

Medellín, Antioquia

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, confirmó que ya sostuvo una conversación con el nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez, luego de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, en una jornada en la que el candidato respaldado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no logró quedarse con la presidencia de la corporación.

Lara aseguró que el primer contacto con el senador del Centro Democrático se desarrolló en un ambiente cordial y que el objetivo del Gobierno será mantener una relación institucional basada en el trabajo conjunto para atender las necesidades del país.

“Sí, claro, ya hablamos con él. Muy bien, divinamente. Lo importante son, básicamente, resolver los grandes problemas de los colombianos, trabajar armónicamente. Aquí no hay vanidades”, afirmó.

El ministro designado indicó que el Gobierno no llegará al Congreso con un amplio paquete de reformas, sino con una agenda legislativa limitada, al considerar que el país ya cuenta con suficientes normas y que el principal reto será hacerlas cumplir.

“Este es un Gobierno que va a ejecutar y aplicar la ley. El presidente ha dicho que hay demasiadas leyes. La agenda legislativa de este Gobierno es escueta. Aquí no nos creemos grandes reformadores”, señaló.

Agregó que las prioridades de la administración estarán concentradas en combatir la delincuencia, enfrentar la corrupción y acabar con las prácticas de intercambio de favores entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Aquí queremos, básicamente, aplicar la ley, perseguir a los delincuentes, limpiar la corrupción, limpiar esas malas prácticas de repartijas con el Congreso, porque eso es lo que le prometió el Tigre y su vicepresidente al país en esa elección tan importante. Es la gran expectativa que tienen los colombianos”, manifestó.

Finalmente, Lara insistió en que la relación con el nuevo presidente del Senado será positiva y reiteró la disposición del Gobierno para trabajar de manera coordinada con el Congreso.

“Magnífica. Siempre nos hemos referido en los mejores términos”, concluyó.