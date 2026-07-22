Bomberos combaten incendio de gran magnitud en cercanía del Cerro Quitasol en Bello

Bello, Antioquia

Es atendido un incendio forestal de considerables proporciones en el sector de Araucarias, colindante con el Cerro Quitasol, en el municipio de Bello. Según el reporte oficial, las llamas superaron los cuatro metros de altura.

Ante esta nueva emergencia, la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos Bello lideran la atención con un amplio despliegue y el apoyo de unidades de la Defensa Civil.

“Tuvimos cuatro frentes de trabajo, 30 personas trabajando: 23 bomberos de nuestra estación y siete personas de la Defensa Civil que nos han venido apoyando casi desde el inicio”, informó el capitán Nelson Zuluaica Patiño, comandante de Bomberos Bello.

Los organismos reportan un control aproximado del 80 % de las llamas, con trabajo manual en cuatro frentes activos y cerca de 30 personas en terreno.

Sin embargo, a pesar de los avances, las condiciones climatológicas complican las labores. Fuertes vientos, el calor acumulado durante el día y las altas temperaturas persistentes en la zona mantienen focos activos de candela en puntos de difícil acceso.

Las autoridades priorizan evitar que el fuego se propague hacia las zonas de pinos aledañas, lo que podría convertir el incidente en un incendio de mayores dimensiones y complejidad.

La recomendación de las autoridades de gestión del riesgo y de bomberos es dirigido a la ciudadanía para evitar acercarse al sector para no interferir con las operaciones y facilitar el trabajo de los cuerpos de respuesta.

Este es el cuarto incendio forestal registrado en esa municipalidad al norte del Valle de Aburrá en menos de una semana, situación que mantiene en alerta a las autoridades locales, especialmente porque en dos de ellos se ha confirmado que fueron provocados.