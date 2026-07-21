Dos patrulleros judicializados por apropiarse de armas y más de $9 millones en Copacabana, Antioquia

Patrulleros de la Policía enviados a prisión señalados de apropiarse de armas y dinero durante un procedimiento en Antioquia. Foto: Cortesía Fiscalía

Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a los patrulleros Jainer Alonso Suárez Guette e Istvan Alexis López Rodríguez por su presunta responsabilidad en la apropiación indebida de dos armas traumáticas y más de nueve millones de pesos en efectivo durante un procedimiento policial realizado el 31 de agosto de 2025 en zona urbana de Copacabana, norte del Valle de Aburrá.

Según la investigación de un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, los uniformados interceptaron a una pareja que se movilizaba en motocicleta.

En ese momento, la pareja portaba en un bolso dos armas de baja letalidad y una suma superior a los 9 millones de pesos. Posteriormente, los policías condujeron a las víctimas hasta un motel del sector, donde supuestamente les exigieron dinero a cambio de no judicializarlos por porte ilegal de armas.

Las labores de policía judicial determinaron que los procesados despojaron a la pareja del bolso con los elementos y no pusieron a disposición de la Fiscalía las armas ni el dinero incautado, configurando un procedimiento irregular.

Ante los hechos la Fiscalía presentó a los patrulleros ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concusión y peculado por apropiación. Ambos no aceptaron los cargos y fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este caso pone en evidencia las denuncias sobre presuntos abusos de autoridad en operativos policiales y será seguido de cerca por las autoridades para determinar el alcance de las irregularidades.