Captura en Medellín a narcotraficante panameño con circular roja de Interpol

Medellín, Antioquia

Ismael Abdiel González Pomares, señalado como uno de los principales líderes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, fue capturado en el barrio Laureles de Medellín por la Policía Nacional de Colombia.

González Pomares, ciudadano panameño, era buscado desde hace tiempo por las autoridades de su país con una notificación roja de Interpol, emitida a solicitud de la justicia de ese país. Se le acusa de los delitos contra la seguridad colectiva, reunión y conspiración, y tráfico de drogas.

Según los reportes de inteligencia compartidos entre Panamá y Colombia, González Pomares lideraba una sofisticada estructura que centraba sus operaciones en la contaminación de contenedores comerciales en el Puerto de Balboa, (una de las terminales marítimas más importantes del continente).

Las autoridades señalan que esta red había logrado consolidar un alto grado de organización, vasta capacidad logística y presunta infiltración en instalaciones portuarias estratégicas, convirtiéndose en un actor clave dentro de las grandes rutas del narcotráfico transnacional en la región.

Tras su detención, González Pomares fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites de extradición correspondientes hacia la República de Panamá.

Es de resaltar que la captura se produjo gracias a un operativo conjunto que involucró a la DIJIN – Oficina Central Nacional Interpol Colombia, la Oficina Central Nacional Interpol Panamá, la agencia Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y el Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.