Fuertes vientos generan emergencias en Tunja y obligan a activar el Puesto de Mando Unificado

La caída de un árbol sobre un vehículo de servicio público se registró en el parque Santander de Tunja / Foto: Prensa Bomberos Tunja

Tunja

Las fuertes ráfagas de viento registradas en la tarde de este viernes 26 de junio en Tunja provocaron algunas emergencias que obligaron a la Administración Municipal a activar un Puesto de Mando Unificado (PMU), el cual permanecerá en funcionamiento de manera permanente hasta que mejoren las condiciones climáticas.

La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, informó que entre las principales situaciones atendidas se encuentran la caída de un muro en la Institución Educativa INEM Carlos Arturo Torres y la caída de un árbol sobre un vehículo de transporte público.

La mandataria destacó la rápida respuesta de los organismos de socorro, que permitieron controlar las emergencias sin que se reportaran mayores afectaciones.

"Gracias al trabajo articulado de los organismos de emergencia, el árbol fue retirado de manera acelerada y continuamos monitoreando cualquier situación que pueda poner en riesgo a la comunidad", señaló.

Alerta por incendios forestales y fugas de gas

Ante las altas temperaturas y los fuertes vientos asociados al fenómeno de El Niño, la Administración Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención frente a posibles incendios forestales, caída de árboles y fugas de gas.

Jiménez explicó que estas condiciones climáticas favorecen la rápida propagación del fuego, por lo que pidió evitar cualquier acción que pueda generar conflagraciones y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos verificar posibles escapes de gas en sus viviendas y comunicarse oportunamente con la empresa prestadora del servicio o con los organismos de socorro en caso de detectar alguna anomalía.

PMU permanecerá activo las 24 horas

La alcaldesa encargada indicó que el Puesto de Mando Unificado, integrado por la Administración Municipal, la Fuerza Pública y los organismos de socorro, continuará sesionando de manera permanente mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a utilizar las líneas de emergencia de Bomberos, Vanti, Cruz Roja y Policía Metropolitana de Tunja para reportar cualquier eventualidad, con el fin de garantizar una atención oportuna y minimizar los riesgos para la población.