General Moreno será alcalde encargado de Tunja

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, viajará este 7 de agosto a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, por lo que el secretario del Interior, general (r) Óscar Antonio Moreno Miranda, asumirá de manera temporal como alcalde encargado de la capital boyacense.

En diálogo con Caracol Radio, Moreno Miranda aseguró que durante el encargo dará continuidad a la administración municipal y al cumplimiento de las directrices impartidas por el mandatario local. «...Asumimos esta situación especial con humildad y con toda la dedicación para seguir con las directrices del señor alcalde, de cada una de las secretarías y de los funcionarios del despacho, que ya tienen las instrucciones pertinentes...», afirmó.

El funcionario indicó que la principal prioridad durante estos dos días será garantizar la coordinación institucional con motivo de la posesión presidencial y mantener el funcionamiento normal de la administración. «...Estaremos coordinados, trabajando en equipo con todas las instituciones y con todas las secretarías para atender cada uno de los hechos que se presenten...», señaló el alcalde encargado.