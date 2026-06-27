Alcaldía de Tunja aclara que no financiará el concierto de Grupo Firme para cumpleaños de la ciudad

El Grupo Firme se presentará en el estadio La Independencia el próximo 6 de agosto de 2026 / Foto: Facebook Grupo Firme.

Tunja

La Alcaldía de Tunja salió al paso de las inquietudes generadas por el anuncio del concierto de Grupo Firme, previsto para el próximo 6 de agosto en el marco de la celebración del cumpleaños de la ciudad, y aclaró que no destinará recursos públicos para la realización del espectáculo.

La alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, explicó que el concierto hace parte de una iniciativa privada y que su coincidencia con la fecha de aniversario de Tunja obedeció a circunstancias logísticas del empresario organizador.

“El cumpleaños de Tunja no se agota en el concierto. La ciudad tendrá la agenda cultural y protocolaria que históricamente ha acompañado esta celebración“, afirmó la mandataria.

Según explicó Jiménez, inicialmente el espectáculo estaba programado para realizarse en un municipio de Cundinamarca; sin embargo, al no contar con la infraestructura necesaria, el empresario buscó otro escenario y encontró en Tunja las condiciones adecuadas para recibir el evento.

La alcaldesa insistió en que la Administración Municipal no participó en la planeación del concierto y que tampoco ha realizado aportes económicos para su organización.

Precisó, además, que el evento será financiado por el empresario responsable y la Nueva Licorera de Boyacá, mientras que el escenario donde se desarrollará pertenece a la Gobernación de Boyacá y no al municipio.

Habrá programación gratuita para todos los tunjanos

La mandataria anunció que durante la próxima semana será presentada la agenda oficial del cumpleaños de Tunja, la cual incluirá actividades culturales, artísticas y protocolarias de acceso gratuito, especialmente en el Centro Histórico.

Asimismo, indicó que la Administración estudia la posibilidad de gestionar algunos espacios dentro del concierto para beneficio de la ciudadanía, aunque aclaró que esa alternativa aún está en evaluación.

Espacios para artistas, emprendedores y vendedores

Como parte de la celebración, la Administración Municipal adelantará una convocatoria para la ocupación del espacio público en los alrededores del estadio durante el día del concierto.

La iniciativa contempla escenarios para artistas locales, quienes se presentarán en la Plaza de Bolívar, así como espacios destinados a emprendedores y vendedores ambulantes, con el propósito de dinamizar la economía local y aprovechar la llegada de visitantes.

Finalmente, María Paula Jiménez destacó que la realización del concierto representa una oportunidad para promover a Tunja como destino turístico y fortalecer la actividad comercial durante las festividades de aniversario, sin dejar de lado la programación cultural tradicional que caracteriza la celebración de la ciudad.