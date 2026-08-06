Nueva resolución cambia el modelo tarifario del servicio de aseo

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) expidió la Resolución 1040 de 2026, mediante la cual modifica el esquema tarifario del servicio público de aseo en Colombia para priorizar el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sobre su disposición final. La medida hace parte de la estrategia nacional Basura Cero y busca reducir la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios.

Jenny Moreno, veedora de Servicios Públicos y Medio Ambiente de Tunja, explicó que el principal cambio consiste en dejar atrás un modelo enfocado únicamente en la recolección, transporte y disposición final de los residuos. Según indicó, la nueva resolución incorpora «...el tratamiento de residuos, la economía circular, la recolección selectiva, los incentivos para la separación en la fuente y el fortalecimiento del aprovechamiento...», con el propósito de disminuir progresivamente el enterramiento de basura.

La veedora sostuvo que para municipios como Tunja la implementación de la nueva regulación constituye una obligación de las autoridades locales, debido a que permitirá disminuir la presión sobre el relleno sanitario, fortalecer el aprovechamiento de residuos, proteger el ambiente y contribuir a la estabilidad de las tarifas del servicio en beneficio de los usuarios.

Moreno también hizo un llamado a la Administración Municipal para iniciar las mesas de trabajo con las empresas prestadoras del servicio y socializar los cambios con la comunidad. «...Lo que buscamos es que la Administración Municipal se involucre..», afirmó, al señalar que la actualización beneficiará a más de 88.000 usuarios del servicio público de aseo en Tunja mediante un modelo más eficiente y sostenible.