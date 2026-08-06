Panqueba continuará en calamidad pública tras graves afectaciones por lluvias

El alcalde Jesús Alejandro Puentes advirtió que la crisis económica ya obliga a productores a vender ganado y enfrentar pérdidas en sus cultivos.

Panqueba

Aunque el servicio de agua potable comenzó a restablecerse de manera provisional en el casco urbano de Panqueba, el municipio continúa en calamidad pública y enfrenta una profunda crisis económica tras las afectaciones que dejaron las intensas lluvias de los últimos meses.

Así lo aseguró el alcalde de Panqueba, Jesús Alejandro Puentes, quien en diálogo con Caracol Radio explicó que la emergencia sigue golpeando especialmente al sector agropecuario.

“Ya contamos con agua en el acueducto urbano gracias a una solución provisional que logramos instalar desde un nacimiento de agua, pero desafortunadamente continuamos en emergencia en la parte agropecuaria. Estamos tratando de rehabilitar las dos tomas de riego que se perdieron totalmente”, afirmó el mandatario.

El alcalde señaló que el municipio permanecerá en calamidad pública porque las afectaciones aún son considerables.

“La calamidad pública continúa. Es una situación que se nos va a extender por unos dos o tres meses más porque sigue siendo bastante crítica. Tenemos dos tomas de riego que benefician a cerca de 350 familias y son vitales para la economía de nuestro municipio”, explicó.

A las pérdidas en la infraestructura se suma el aislamiento de varias comunidades rurales. Según Puentes, el colapso del puente del sector El Boquerón dejó incomunicadas a cuatro veredas, mientras que Orgón y Gavajeras continúan sin agua suficiente para sostener la producción agrícola y ganadera.

“Estamos tratando de volver a habilitar un paso por ese sector porque son cuatro veredas que quedaron aisladas. Además, Orgón y Gavajeras están sufriendo por la falta de agua para la agricultura y la ganadería, una situación que todavía se prolongará por varias semanas”, indicó.

Frente a la atención de la emergencia, el mandatario destacó el respaldo de la Gobernación de Boyacá, que dispuso un carrotanque para garantizar el abastecimiento de agua en el casco urbano y suscribió un convenio con la Asociación de Juntas de Acción Comunal para entregar materiales destinados a la reconstrucción de las tomas de riego de Guitarrilla, Orgón y Gavajeras.

“Estoy muy agradecido con la Gobernación de Boyacá y con el gobernador Carlos Amaya. Desde el primer momento nos asignaron un carrotanque que nos ha servido muchísimo para atender el problema del agua y ahora nos están apoyando con materiales para rehabilitar las tomas de riego”, manifestó.

Sin embargo, el alcalde advirtió que la mayor preocupación ahora es el impacto económico que deja la emergencia, ya que cientos de familias dependen de la agricultura y la ganadería.

“Mientras logramos rehabilitar las tomas pueden pasar otros 20 o 30 días más y la situación es crítica. Ya se está sintiendo la temporada seca y muchos propietarios de ganado han tenido que empezar a vender sus animales, mientras otros ya perdieron sus cultivos”, aseguró.

Puentes reconoció que, aunque el apoyo institucional ha sido importante, las pérdidas ya son irreversibles para muchos productores.

“El daño ya está hecho. Desafortunadamente el río hizo muchos estragos en estas dos tomas de riego y volver a las condiciones que teníamos antes puede tardar entre cinco y seis meses”, dijo.