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07 ago 2026 Actualizado 13:32

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Tunja

Más de 240 hogares víctimas del conflicto reciben apoyo en Cubará y Páez

Prosperidad Social ejecuta una inversión superior a los 1.500 millones de pesos para fortalecer proyectos productivos y mejorar viviendas de familias desplazadas.

Felipe Carreño

Tunja
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Un total de 240 hogares víctimas del desplazamiento forzado en los municipios de Cubará y Páez hacen parte del programa Familias en su Tierra, con el que el Gobierno Nacional busca fortalecer la estabilización socioeconómica de estas familias y mejorar sus condiciones de vida.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 1.500 millones de pesos para desarrollar proyectos productivos, implementar huertas de autoconsumo, brindar asistencia técnica y realizar mejoramientos locativos en las viviendas de los beneficiarios.

De acuerdo con Prosperidad Social, en Cubará ya fueron aprobados la totalidad de los planes de inversión para iniciativas productivas y el 83 % de los mejoramientos de vivienda. En Páez, el avance alcanza el 100 % en proyectos productivos y el 98 % en intervenciones de habitabilidad.

El gerente regional de Prosperidad Social, Héctor Osvaldo Ávila, explicó que el propósito del programa es ofrecer herramientas que permitan a las familias generar ingresos, permanecer en sus territorios y reconstruir sus proyectos de vida tras haber sido afectadas por el conflicto armado.

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