Alcaldía de Tunja toma medidas de seguridad por la posesión del presidente, Abelardo de la Espriella

La medida regirá desde las 08:00 a.m. y hasta la medianoche del viernes festivo 7 de agosto.

Tunja

Mediante Decreto 0218 el alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza tomó medidas especiales en la ciudad por la posesión del presidente de la república, Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano, ceremonia que se realizará en la ciudad de Cali.

Se prohíbe en toda la jurisdicción del municipio el expendio y consumo de bebidas embriagantes, el transporte de parrillero en moto, la realización de eventos públicos que impliquen aglomeración de personas, el estacionamiento de vehículos en vías aledañas a la Alcaldía Municipal, centros de poder, entidades públicas, centros comerciales, unidades policiales, unidades militares, el transporte y disposición de residuos peligrosos, escombros en las vías públicas, así como el transporte de cilindros de gas, mudanzas, líquidos inflamables y combustibles en dispositivos, tanques, tarros o plásticos.

Así mismo se prohíbe el uso de drones en toda el área del municipio de Tunja, atendiendo lo dispuesto en la normatividad de la Aeronáutica Civil.

La medida regirá desde las 08:00 a.m. y hasta la medianoche del viernes festivo 7 de agosto.

El incumplimiento de estas medidas generará la imposición de las multas y de las demás normas aplicables al caso.

La Alcaldía Mayor de Tunja, La Secretaría del Interior, en coordinación con la Policía Metropolitana de Tunja y Organismos de Socorro del Municipio, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente decreto.