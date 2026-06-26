Moniquirá celebra 20 años del Concurso Regional del Burro con comparsas y tradición campesina

El Concurso Regional del Burro en Moniquirá, llega a su versión número 20 este domingo 28 de junio.

Moniquirá

Moniquirá volverá a rendir homenaje a uno de los animales más representativos de la vida campesina con una nueva edición del Concurso Regional del Burro, un evento que este año celebra 20 años desde su institucionalización y que reunirá a participantes de diferentes municipios de Boyacá y Santander.

El organizador del certamen, Jhon Ramírez, explicó que, aunque el concurso completa 26 años de realización, hace dos décadas fue reconocido oficialmente como un evento regional que busca preservar las tradiciones campesinas y destacar el aporte que durante décadas hicieron los burros en las labores agrícolas.

"Este es un homenaje al burrito por todo el trabajo que realizó en el campo, transportando guayaba para las fábricas de bocadillo, leche, helecho y muchos otros productos que hicieron parte de la economía campesina", señaló.

La programación iniciará a las 9:00 de la mañana con la recepción de los participantes y sus delegaciones. Posteriormente, a la 1:00 de la tarde partirá la tradicional Burralgata desde la piscina municipal, acompañada por comparsas y bandas musicales de Moniquirá, Arcabuco y Sáchica.

El recorrido llegará hasta el Parque Santander, donde se realizará un reconocimiento a gestores culturales e influencers que han contribuido a la promoción del municipio y sus tradiciones.

Posteriormente comenzará el esperado Concurso Regional del Burro, que premiará categorías como el mejor burro disfrazado, la mejor comparsa, el burro más pequeño, el mejor imitador del rebuzno, el mejor atuendo tradicional femenino, el mejor jinete disfrazado y el tradicional Derby Asnal, que recorrerá las calles del municipio.

La premiación está prevista para las 4:00 de la tarde y será patrocinada por el comercio local. La jornada concluirá a las 6:00 de la tarde con presentaciones artísticas y culturales organizadas por la Alcaldía de Moniquirá y el Fondo Mixto de Cultura.

Los organizadores informaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el mismo día del evento. Ya confirmaron su participación delegaciones de Cómbita, Motavita, Ráquira, Sáchica, Santa Sofía, Gachantivá, Samacá y Vélez (Santander), con una asistencia estimada de cerca de 70 burros.

Ramírez también aclaró que el concurso no implica maltrato animal y que, por el contrario, busca promover la protección y conservación de esta especie, cuya presencia ha disminuido notablemente en Boyacá.

"Queremos dejar claro que este evento no representa ningún tipo de maltrato. Lo que buscamos es preservar este animal, porque cada vez quedan menos burritos en el departamento", concluyó.