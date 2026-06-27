Banco de Alimentos de Bogotá lanza campaña para apoyar a las familias afectadas en Venezuela

El Banco de Alimentos de Bogotá lanzó una campaña de donaciones para apoyar a las familias afectadas en Venezuela, en medio de la emergencia que enfrenta ese país tras el reciente terremoto.

Bajo el mensaje “La ayuda ya está en marcha”, la organización hizo un llamado a los ciudadanos, empresas y organizaciones para que contribuyan con aportes económicos que permitan ampliar la asistencia humanitaria.

En la campaña, el Banco de Alimentos destaca que, aunque Bogotá y Caracas están separadas por 1.528 kilómetros, no hay distancia que separe la solidaridad.

Las personas interesadas en apoyar esta iniciativa pueden realizar sus donaciones a través del Banco de Alimentos de Bogotá por la llave de Bre-B #0091677852. La entidad aseguró que los aportes permitirán continuar con el envío de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas.

La campaña hace parte de las acciones solidarias que distintas entidades colombianas han puesto en marcha para atender la emergencia y respaldar a las víctimas del terremoto en Venezuela.

Aumentan las cifras de muertos y desaparecidos

El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360 heridos.

“Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio”, señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El legislador dijo que han sido atendidashasta ahora 3.360 “personas heridas o con algún tipo de afectación”.

Cifras y afectaciones

De igual forma, indicó que contabilizan 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.

Lea también: Confirman la muerte de tres atlanticenses en terremoto de Venezuela

Rodríguez sostuvo que hay un total de 383 edificaciones afectadas de manera total o “importante”, la mayoría de ellas en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más perjudicado por los terremotos.

Además, se reportan 13 hospitales, 25 centros comerciales y 1.002 edificaciones de otro tipo con afectaciones.

Ante esto, Rodríguez exhortó a la población a no viajar hasta La Guaira para ayudar, al advertir que eso crea más congestión en la zona e invitó a quienes quieran colaborar con el operativo de rescate y atención de víctimas a dirigirse a los distintos centros de acopio en Caracas para entregar donativos.