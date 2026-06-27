Este sábado Bogotá abre puntos de vacunación: sepa dónde y qué dosis puede completar
La Secretaría de Salud abre jornada para iniciar, continuar o completar esquemas de inmunización.
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá habilitó este sábado 27 de junio puntos de vacunación en distintos sectores de la ciudad. La atención comienza desde las 8:00 a. m. y el único requisito para acceder es presentar el documento de identidad.
La jornada está dirigida a personas que necesiten iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación. Los puntos se ubican en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta afluencia. Adicionalmente, la ciudad mantiene más de 200 puntos fijos en centros de salud e IPS que operan de manera continua durante la semana.
Las vacunas disponibles este sábado incluyen biológicos contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina, tétanos y hepatitis B, entre otras contempladas en los esquemas oficiales de inmunización. También estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.
Para gestantes y personas mayores de 60 años, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplica exclusivamente en puntos autorizados y requiere valoración médica previa. Los puntos habilitados para estos casos deben consultarse en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Salud y de las EAPB.
Los puntos de vacunación se actualizan diariamente. La Secretaría recomienda verificar la información antes de desplazarse a través de sus canales oficiales o en Mapas Bogotá, buscando la palabra “vacunación” y seleccionando instituciones prestadoras de salud con ese servicio. Para quienes lleven menores de edad, se recomienda traer el carné de vacunación para identificar las dosis pendientes.