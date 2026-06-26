Alcalde Galán felicitó a Rodrigo Lara, nuevo ministro del Interior del gobierno entrante

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá durante la instalación de la Primera Cumbre Bogotá Moderna. | Foto: W Radio Colombia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó al nombramiento que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella, de su ministro del Interior.

“Felicitaciones a @Rodrigo_Lara_ por su nombramiento como nuevo ministro del Interior”, escribió en su cuenta de X, el mandatario capitalino.

Galán señaló que su administración está lista para trabajar con él en temas importantes como: herramientas para enfrentar disturbios violentos y bloqueos a TransMilenio, así como en reformas para garantizar la seguridad en las calles.

“Sacar adelante las reformas de ley que se necesitan para garantizar que los criminales violentos no estén en las calles, sino en la cárcel”, precisó.

Estos temas han sido priorizados por parte de la alcaldía para trabajar con el gobierno entrante.

Cercanía entre Galán y Lara

La historia familiar de Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara es parecida porque fue marcada por el asesinato de sus padres durante una época violenta en el país durante el siglo XX.

Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, respectivos padres de los mencionados anteriormente, fueron dos de los líderes políticos del Nuevo Liberalismo más importantes del país.

En 1984, Lara fue ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancourt y persiguió al narcotraficante Pablo Escobar, lo que le costó la vida.

Fue asesinado el 30 de abril de 1984, a tiros mientras estaba en su vehículo saliendo de su despacho.

Galán también fue víctima del narcotráfico en Colombia, cinco años después de este suceso. Cuando estaba en plena campaña presidencial en 1989, fue asesinado por sicarios del Cartel de Medellín mientras daba un discurso político en la plaza principal del municipio de Soacha, en Cundinamarca.

Estos dos sucesos marcaron a los hijos de estos políticos, quienes siguieron sus pasos en la política y fueron congresistas de la República.