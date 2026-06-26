Intensifican operativos contra bares que son “falsos sindicatos” en Bogotá: ¿Dónde operan?

La Secretaría de Gobierno, en cabeza de Gustavo Quintero, en articulación con las alcaldías locales y la Policía Metropolitana de Bogotá, intensificó los operativos de Inspección, Vigilancia y Control en establecimientos de alto impacto en la ciudad.

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El foco de estas intervenciones ha estado en establecimientos que, bajo la figura de “sindicatos” o “clubes privados”, operan como bares o discotecas abiertos al público. Todo esto, para evadir requisitos legales como el uso del suelo, los horarios permitidos, venta de estupefacientes y el pago de derechos de autor.

“No permitiremos que figuras legales, como el derecho de asociación, se utilicen para burlar la norma. Si un establecimiento vende licor, cobra entrada y genera impacto auditivo, es un bar y debe cumplir la Ley 1801 de 2016”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

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Resultados de las intervenciones

Durante lo corrido del año se llevan más de 2.400 operativos, las acciones de control han permitido:

Detección de irregularidades: establecimientos con fachada de “centros sociales” sin condiciones mínimas de seguridad, como salidas de emergencia o sistemas contra incendios.

establecimientos con fachada de “centros sociales” sin condiciones mínimas de seguridad, como salidas de emergencia o sistemas contra incendios. Suspensión de actividades: cierres preventivos y definitivos en zonas críticas de Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Rafael Uribe.

cierres preventivos y definitivos en zonas críticas de Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Rafael Uribe. Mejoras en convivencia: disminución de quejas por ruido excesivo y riñas en sectores residenciales afectados por estas prácticas.

Estos son los falsos bares identificados por las autoridades: