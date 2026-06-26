Intensifican operativos contra bares que son “falsos sindicatos” en Bogotá: ¿Dónde operan?
En lo corrido del año se han realizado más de 2.400 operativos.
La Secretaría de Gobierno, en cabeza de Gustavo Quintero, en articulación con las alcaldías locales y la Policía Metropolitana de Bogotá, intensificó los operativos de Inspección, Vigilancia y Control en establecimientos de alto impacto en la ciudad.
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El foco de estas intervenciones ha estado en establecimientos que, bajo la figura de “sindicatos” o “clubes privados”, operan como bares o discotecas abiertos al público. Todo esto, para evadir requisitos legales como el uso del suelo, los horarios permitidos, venta de estupefacientes y el pago de derechos de autor.
“No permitiremos que figuras legales, como el derecho de asociación, se utilicen para burlar la norma. Si un establecimiento vende licor, cobra entrada y genera impacto auditivo, es un bar y debe cumplir la Ley 1801 de 2016”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.
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Resultados de las intervenciones
Durante lo corrido del año se llevan más de 2.400 operativos, las acciones de control han permitido:
- Detección de irregularidades: establecimientos con fachada de “centros sociales” sin condiciones mínimas de seguridad, como salidas de emergencia o sistemas contra incendios.
- Suspensión de actividades: cierres preventivos y definitivos en zonas críticas de Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Rafael Uribe.
- Mejoras en convivencia: disminución de quejas por ruido excesivo y riñas en sectores residenciales afectados por estas prácticas.
Estos son los falsos bares identificados por las autoridades:
- Licores Bolirana- Carrera 95 #calle 42f-03
- Unpronos - Carrera 91 calle 41-44 su
- Babilonia- Calle 42a sur #89-11
- Fonda Club- Calle 48 sur # 81-03
- Fonda Matrix - Carrera 81 # 46-15 sur
- Terraza Heaven- Calle 26 sur carrera 69 a -16 sur
- Paradaise- Calle 26 sur #69-62
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...