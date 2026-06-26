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26 jun 2026 Actualizado 12:54

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Intensifican operativos contra bares que son “falsos sindicatos” en Bogotá: ¿Dónde operan?

En lo corrido del año se han realizado más de 2.400 operativos.

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La Secretaría de Gobierno, en cabeza de Gustavo Quintero, en articulación con las alcaldías locales y la Policía Metropolitana de Bogotá, intensificó los operativos de Inspección, Vigilancia y Control en establecimientos de alto impacto en la ciudad.

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El foco de estas intervenciones ha estado en establecimientos que, bajo la figura de “sindicatos” o “clubes privados”, operan como bares o discotecas abiertos al público. Todo esto, para evadir requisitos legales como el uso del suelo, los horarios permitidos, venta de estupefacientes y el pago de derechos de autor.

“No permitiremos que figuras legales, como el derecho de asociación, se utilicen para burlar la norma. Si un establecimiento vende licor, cobra entrada y genera impacto auditivo, es un bar y debe cumplir la Ley 1801 de 2016”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

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Resultados de las intervenciones

Durante lo corrido del año se llevan más de 2.400 operativos, las acciones de control han permitido:

  • Detección de irregularidades: establecimientos con fachada de “centros sociales” sin condiciones mínimas de seguridad, como salidas de emergencia o sistemas contra incendios. 
  • Suspensión de actividades: cierres preventivos y definitivos en zonas críticas de Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Rafael Uribe. 
  • Mejoras en convivencia: disminución de quejas por ruido excesivo y riñas en sectores residenciales afectados por estas prácticas.

Estos son los falsos bares identificados por las autoridades:

  • Licores Bolirana- Carrera 95 #calle 42f-03
  • Unpronos - Carrera 91 calle 41-44 su
  • Babilonia- Calle 42a sur #89-11
  • Fonda Club- Calle 48 sur # 81-03
  • Fonda Matrix - Carrera 81 # 46-15 sur
  • Terraza Heaven- Calle 26 sur carrera 69 a -16 sur
  • Paradaise- Calle 26 sur #69-62
Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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