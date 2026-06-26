Tío que abusaba de sus sobrinos menores de edad en Cundinamarca fue capturado en Tolima

En las últimas horas, la Policía de Cundinamarca capturó a un hombre, mediante orden judicial, señalado de cometer graves actos de violencia sexual contra dos menores de edad.

Aunque la investigación se desarrolló en Cundinamarca, la captura se materializó en el municipio de Mariquita, Tolima.

Durante varios meses, la Unidad Básica de Investigación Criminal recopiló testimonios y evidencias que permitieron a la autoridad judicial emitir la orden de captura por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años.

Según la investigación, los abusos habrían ocurrido entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en el municipio de Guayabal de Síquima.

Allí, el capturado presuntamente aprovechó su cercanía y vínculo familiar para vulnerar a las dos víctimas, de 6 y 9 años de edad.

Fue presentado a las autoridades competentes y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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