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26 jun 2026 Actualizado 13:02

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De nuevo: intolerancia vial en el oriente de Bogotá terminó en tragedia

Pese a que el hombre fue trasladado a un centro médico, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

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En las últimas horas, hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en flagrancia a un hombre por el delito de homicidio en el barrio San Isidro, localidad de San Cristóbal.

La central de radio informó a la patrulla sobre una riña en vía pública, al parecer originada por un episodio de intolerancia vial. En medio de la confrontación, el detenido lesionó a la víctima con un arma cortopunzante, causándole una herida en el pecho.

La persona lesionada fue trasladada de inmediato al Hospital, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Gracias a la reacción de los uniformados que atendieron el caso, el presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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