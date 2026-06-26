De nuevo: intolerancia vial en el oriente de Bogotá terminó en tragedia

En las últimas horas, hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en flagrancia a un hombre por el delito de homicidio en el barrio San Isidro, localidad de San Cristóbal.

La central de radio informó a la patrulla sobre una riña en vía pública, al parecer originada por un episodio de intolerancia vial. En medio de la confrontación, el detenido lesionó a la víctima con un arma cortopunzante, causándole una herida en el pecho.

La persona lesionada fue trasladada de inmediato al Hospital, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Gracias a la reacción de los uniformados que atendieron el caso, el presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye.