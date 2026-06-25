Hoy se celebra el día mundial de los Beatles con la publicación del video de “All You Need Is Love”

Hoy, jueves 25 de junio, se celebra el día mundial de los Beatles, con el lanzamiento del video coloreado de la presentación en vivo de “All You Need Is Love”.

El 25 de junio de 1967, los Beatles entraron al Studio One de los estudios de Abbey Road, en Londres, Inglaterra.

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Su interpretación de la canción “All You Need Is Love” fue transmitida en vivo como parte de Our World de la BBC, la primera transmisión televisiva internacional por satélite que llegó a un estimado de 400 millones de personas en todo el mundo.

En 2009, una fanática de toda la vida de los cuatro de Liverpool, Faith Cohen, decidió que este día merecía ser conmemorado y así nació el Día Global de los Beatles.

Una celebración creada y gestionada por fanáticos, dedicada a la agrupación y su música, que abarca reuniones, conciertos tributo, exposiciones temáticas y cantos colectivos.

El pasado jueves 4 de junio, Apple Corps Ltd, la compañía fundada por los Beatles para gestionar sus emprendimientos creativos y comerciales, reconoció formalmente el Día Mundial de los Beatles.

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Hoy, 25 de junio, junto con eventos presenciales y en línea en todo el mundo que celebran a la banda, los Beatles estrenaron una versión coloreada de su presentación de “All You Need Is Love” de forma gratuita en YouTube.

Esta es la primera vez que la icónica presentación está disponible en internet.