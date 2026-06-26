Tabla de posiciones de mejores terceros Mundial 2026 actualizada: Así va la clasificación

Faltan dos días para que finalice la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este viernes 26 de junio se disputarán seis partidos correspondientes a los Grupos G, H, I, y los partidos restantes de los grupos J, K y L; entre ellos, el de Colombia-Portugal, que se disputará el sábado 27 de junio.

Una vez finalizada la fase de grupos, se conocerán los 32 clasificados que disputarán la ronda de dieciseisavos de final, que estará compuesta por las primeras dos selecciones de cada uno de los 12 grupos y de los ocho mejores terceros de toda la primera fase, una de las grandes novedades en el nuevo formato de la Copa del Mundo.

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Así va la clasificación de los mejores terceros

Luego de los últimos juegos del jueves 25 de junio, entre Paraguay y Australia, y Turquía-Estados Unidos, la tabla de los mejores terceros se actualizó, y las selecciones de Suecia, Ecuador, Bosnia-Herzegovina y Paraguay ya tienen un cupo prácticamente asegurado para la siguiente ronda, con cuatro unidades.

Por el Grupo G, que se jugará hoy, Bélgica es tercera con 2 puntos, los mismos que Irán, que es segunda, y hasta el momento, es décima en la tabla de mejores terceros. Sin embargo, en este grupo aún pueden cambiar las dos primeras posiciones, pues en el caso de que el equipo belga venza a Nueva Zelanda, llegará a 5 unidades; mientras que si Irán pierde contra Egipto, quedará con dos unidades, esperando la clasificación como mejor tercero.

En el Grupo H la disputa también se encuentra muy cerrada, pues España, que es líder parcial, podría terminar en la tercera posición si Uruguay logra vencerlos, llegando a 5 unidades, y si Cabo Verde vence a Arabia Saudita, quedando también con cinco puntos.

Por el Grupo I, la clasificación para Senegal podría complicarse, pues aunque es tercera de su grupo, tiene cero puntos y una diferencia de gol de -3; así, si quiere meterse en la siguiente ronda, deberá golear en esta última fecha a la selección de Irak, para llegar con una diferencia de gol positiva.

El Grupo J ya tiene a la selección de Argentina como líder y clasificada a la siguiente ronda; sin embargo, solo en esta tercera fecha se definirá el segundo y el tercer puesto. Pues, Austria está en la segunda posición con tres puntos y 0 de diferencia de gol, y Argelia también tiene 3 puntos, pero una diferencia de gol de -2, por lo que el equipo que se quede con la victoria se ubicará segundo.

Colombia en el Grupo K ya sumó 6 unidades y es líder de su zona; en su último partido frente a Portugal, podría incluso bajar a la segunda posición si llega a perder con Portugal. En la tercera posición se ubica El Congo, que en la última jornada se enfrenta a Uzbekistán y que podría sumar cuatro puntos de vencer a los asiáticos, acercándose a los 16avos de final.

Finalmente, en el Grupo L, aún se podría tener una de las mejores terceras de esta primera ronda. De esta zona, se espera que Inglaterra termine como líder, por lo que la disputa es entre Ghana y Croacia, que se enfrentarán en esta última jornada, en un partido en el que ambos saldrán buscando los tres puntos.

Pos. Selección Puntos DG 1. Suecia 4 0 2. Ecuador 4 0 3. Bosnia y Herzegovina 4 -1 4. Paraguay 4 -2 5. Croacia 3 -1 6. Corea del Sur 3 -1 7. Argelia 3 -2 8. Escocia 3 -3 9. Cabo Verde 2 0 10. Bélgica 2 0 11. RD Congo 1 -1 12. Senegal 0 -3